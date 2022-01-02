فان دايك: صلاح مذهل وسنفتقده.. ولا جدوى من الاستسلام أمام سيتي

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول رضاه عن مجمل المباراة ضد تشيلسي والتي انتهت بالتعادل 2-2 في قمة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فان دايك في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "كانت مباراة شرسة بجودة عظيمة في كل أنحاء الملعب ضد خصم مذهل".

وعن هدف ماتيو كوفاسيتش في مرمى ليفربول قال: "لا أحد يريد تلقي الأهداف، ولكنها كانت تسديدة رائعة. لا يمكنك قول الكثير عن هذا الإنهاء".

وأضاف "إدوارد ميندي (حارس مرمى تشيلسي) قدم مباراة رائعة أيضا. ربما كان التعادل النتيجة العادلة".

وعن محمد صلاح قال فان دايك: "لاعب مذهل. سنفتقده بالتأكيد، ولكننا نتمنى له الأفضل في كأس أمم إفريقيا، والمثل لساديو ماني ونابي كيتا".

أما عن اتساع الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي متصدر البريميرليج أوضح "لا شيء مستحيل. إنه فارق كبير ولكنها كرة القدم، حيث أي شيء يمكن أن يحدث. لا يوجد جدوى من الاستسلام".

ويحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي الثاني، و11 نقطة عن ليفربول الثالث، إلا أن الأخير له مباراة مؤجلة.