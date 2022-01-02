توخيل: ماني استحق الطرد بكل تأكيد.. وهذا ما سيحدث مع لوكاكو

شدد الألماني تومس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي على أن ساديو ماني استحق الطرد في بداية المباراة مشيرا إلى أن القرار بخصوص لوكاكو لم يتم اتخاذه بعد.

وتعادل تشيلسي مع ليفربول بهدفين لكل منهما في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة بي بي سي بعد المباراة: "كانت مباراة رائعة، كل من لم يكن في الملعب فاته الكثير من الطاقة والأجواء. بدأنا بشكل ممتاز وتأخرنا بهدف دون رد لأننا ارتكبنا خطأين أو ثلاثة أخطاء كبيرة، ثم استقبلنا هدفا جديدا جعل المهمة صعبة للغاية".

وتابع "لم يستسلم الفريق وأعاد هدف ماتيو كوفاسيتش الثقة للفريق ثم كانت لنا العودة بعد ذلك وكنا قريبين من الهدف الثالث".

وواصل عن لقطة ساديو ماني التي كان معرضا فيها للطرد "إذا كنت تتذكر مباراة الذهاب مع نفس الحكم ومدى سرعة إعطائنا بطاقة حمراء. لا أفضل البطاقات الحمراء مبكرة. أكره أن أقول ذلك لأنني أحب ماني وهو لاعب كبير لكنها بطاقة حمراء. الكوع في الوجه، لا يهم إذا قمت بذلك بعد 20 ثانية أو 20 دقيقة. جئنا من مباراة برايتون والتي افتقدنا فيها تقنية الفيديو في منطقة الجزاء واليوم بشكل مفاجئ تمت مراجعة هدف كوفاسيتش".

المباراة بدأت مشتعلة منذ البداية ليتلقى ساديو ماني البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي على سيزار أزبلكويتا وطالب فريق تشيلسي وتوخيل بالعودة لتقنية الفيديو وطرد اللاعب السنغالي.

وأتم عن روميلو لوكاكو "إنه لاعبنا، هناك دائما طريق للعودة. سنوضح كل شيء في الغرف المغلقة وعندما نتخذ قرارانا سيعلم به لوكاكو ووقتها الإعلام أيضا. لن يتم مناقشة ذلك الآن".

وخرج لوكاكو من قائمة تشيلسي لمواجهة اليوم على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها عدم ارتياحه بطريقة توماس توخيل وطريقة لعب تشيلسي.