أزبيليكويتا: ماني كان يستحق الطرد.. وسيتي هو الأسعد الآن

الأحد، 02 يناير 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا

أبدى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي اعتقاده أن التعادل مع ليفربول بهدفين لكل فريق كان نتيجة محبطة بالنسبة للفريق، في قمة منافسات الأسبوع 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أزبيليكويتا في تصريحاته لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "بالطبع مانشستر سيتي سعيد بهذه النتيجة، فهو الفريق المتصدر والذي يملك النقاط الأكثر. كلما فقد ملاحقيه النقاط كلما زادت سعادته. لقد رفع المعايير للغاية".

وأضاف "تأخرنا بهدفين ونجحنا في العودة. أردنا المزيد بالتأكيد ولم نفقد الثقة أبدا. في الشوط الثاني شعرنا أننا قادرون على تسجيل الثالث ولكننا لم نسجله".

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وعن مخالفة ساديو ماني في الثواني الأولى من عمر المباراة قال أزبيليكويتا: "إنها بطاقة حمراء واضحة. لا يهمني إذا كانت بعد الثواني الخمس الأولى فهي بطاقة حمراء. لا أفهم هذه القرارات التي تتخذ ضدنا ويمكنها تغيير مسار المباراة".

وتابع "شاهدت الإعادة ولكني لم أكن بحاجة لها، فحين شاهدتها مباشرة علمت أنها بطاقة حمراء".

واكتفى حكم المباراة بإنذار اللاعب السنغالي، الذي سجل لاحقا أول أهداف ليفربول، قبل أن يسجل صلاح الثاني، ثم تعادل تشيلسي بهدفي ماتيو كوفاسيتش وكريستيان بوليسيتش.

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي أزبيليكويتا
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