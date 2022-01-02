ليندرز: تمنيت الأفضل لـ صلاح وماني في كأس الأمم.. واليوم كان عن الفخر وليس التكتيك

تحدث بيب ليندرز، المدرب المساعد لليفربول، مع محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونظيريه في السنغال وغينيا ساديو ماني ونابي كيتا، حول كأس أمم إفريقيا وتمنيه الأفضل لهم في البطولة.

وقال ليندرز عقب تعادل ليفربول مع تشيلسي 2-2 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي: "لدينا العديد من الأسلحة، ولكن اللاعبين أصحاب السرعة والقدرة على صناعة الأهداف مثل صلاح وماني هامين للغاية بالنسبة لنا. ما يهمني أكثر هو رغبتهما وسلوكهما. رأيناهما اليوم يدافعان كثيرا. تمنيت لهما، ولكيتا، الأفضل في كأس أمم إفريقيا. الكل يعرف شعور اللاعبين عند ارتداء قمصان بلادهم، لديهم الحق للمنافسة على أكبر الجوائز وأن يعودوا كأساطير أكبر".

وعن المباراة قال: "كان يمكننا اللعب بشكل أفضل في وسط ملعبهم للحد من فرصهم. أصلحنا بعض الأمور دفاعيا ولكننا لم نحافظ على الكرة، وفي أوقات كان يمكننا التقدم بالكرة لكن التوازن لم يكن موجودا".

وأوضح "كان يمكننا السيطرة على المباراة أكثر، أتحدث كثيرا عن التكتيك ولكن اليوم كان عن الفخر، من الممكن أن يكون لدينا أعذار كثيرة ولكن الفريق حارب بكل المتاح".

وشدد "تلك نقطة إيجابية في ظرف صعب، كانت مباراة رائعة. لا ننظر للفرق الأخرى، دائما ما نركز على أنفسنا".

تعادل تشيلسي مع ليفربول بهدفين لكل فريق في قمة مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

سجل لليفربول أولا ساديو ماني ومحمد صلاح ثم قلص ماتيو كوفاسيتش الفارق قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش.

تعادل جاء في مصلحة مانشستر سيتي الذي ابتعد عن تشيلسي صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط كاملة.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 43 في المركز الثاني، ووصل رصيد ليفربول إلى 42 نقطة في المركز الثاني.