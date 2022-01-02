كسر العقدة ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي؟

الأحد، 02 يناير 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

هدف صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول بالتسجيل في قمة الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي.

وسجل صلاح هدفه الـ16 في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 6 أهداف عن زميله ديوجو جوتا الوصيف.

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ووقع صلاح على أول أهدافه في ستامفورد بريدج مع ليفربول في مباراته الخامسة على ملعب البلوز.

ورفع الملك المصري رصيده إلى 150 هدف مع الفرق الإنجليزية بواقع 148 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي.

نستعرض معا ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي

الدقائق: 90 دقيقة

التسديدات: 4

التسديد على المرمى: 3

الأهداف: 1

إهدار الفرص المؤكدة: 1

المراوغات الصحيحة: 1

صناعة الفرص: 1

التمريرات الصحيحة: 27 من أصل 30

الفوز بالصراعات الثنائية: 1 من أصل 5

فقد الاستحواذ: 8 مرات

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