انتهت في إنجلترا – تشيلسي (2)-(2) ليفربول.. نهاية القمة بالتعادل

الأحد، 02 يناير 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي التي تقام بملعب ستامفورد بريدج.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام تشيلسي.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 68: نزول جورجينيو بدلا من تشالوباه

ق 67: خروج ميلنر وجوتا ونزول تشامبرلين ونابي كيتا

ق 62: أووووه حارس ليفربول يتألق أمام بوليسيتش

ق 59: ميندي يواصل التألق ويحرم ماني من التسجيل

ق 57: أوووووه ميندي يحرم صلاح من هدف رائع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 2-2

ق 47: أووووووه ماونت يهدر فرصة التقدم

ق 45: جووووووووووول التعادل بوليسيتش وهدف راااااائع

ق 42: جووووول كوفاسيتش يسجل الأول ويقلص الفارق

ق 37: صلاح يواصل تهديد المرمى

ق 17: إنذار لـ بوليسيتش بعد تدخل قوي على جوتا

ق 9: جووووول ماني والاول

ق 7: أرنولد يخطئ في التمرير وبوليسيتش يهدر أمام حارس ليفربول

ق 6: تمريرة من ماني إلى صلاح أمام المرمى وصلاح يسدد وميندي يمنعه من التسجيل

ق 1: إنذار لساديو ماني بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة

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