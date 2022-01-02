تريزيجيه يعود في هزيمة أستون فيلا أمام برينتفورد.. وبرايتون يصعق إيفرتون

الأحد، 02 يناير 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف أستون فيلا في فولام

بعد حوالي 10 أشهر من الغياب، وقبل يوم من انضمامه لمنتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الإفريقية، شارك محمود حسن "تريزيجيه" في آخر 10 دقائق من خسارة فريقه أستون فيلا أمام برينتفورد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2-1.

وغاب تريزيجيه منذ أبريل الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة بالدوري ضد ليفربول.

وتقدم داني إينجز أولا للضيوف من صناعة إيمي بوينديا في الدقيقة 10، ولكن يوان ويسا تعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

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وحسم مادس روسيرليف المباراة لصالح برينتفورد في الدقيقة 83 بمتابعة لتسديدته التي ارتدت من الحارس إيمي مارتينيز.

وصعد برينتفورد للمركز الـ 12 بـ 23 نقطة من 19 مباراة، فيما ظل أستون فيلا في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة بنفس عدد المباريات.

وفجر برايتون مفاجأة بفوزه على إيفرتون 3-2 على ملعب جوديسون بارك.

أليكسيس مكاليستر تقدم للضيوف في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف دانييل بيرن الثاني لبرايتون في الدقيقة 21.

وأهدر دومينيك كالفيرت لوين ركلة جزاء لإيفرتون في الدقيقة 25، قبل أن يقلص أنتوني جوردون النتيجة لإيفرتون في الدقيقة 53.

ولكن في الدقيقة 71، كان لمكاليستر نفسه رأيا آخر بتسديدة قوية سكنت مرمى إيفرتون معلنة الهدف الثالث لطيور النورس.

وسجل جوردون هدفا ثانيا لإيفرتون من متابعة لعرضية جونجو كيني في الدقيقة 76، ولكنه لم يكن كافيا ليصعد برايتون للمركز الثامن بـ 27 نقطة من 19 مباراة، فيما يظل إيفرتون في المركز الـ 15 بـ 19 نقطة من 18 مباراة.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات الجولة، فاز ليدز يونايتد على بيرنلي بأهداف جاك هاريسون في الدقيقة 39، وستيوارت دالاس في الدقيقة 77، ودانييل جيمس في الدقيقة 92، فيما سجل ماكسويل كورنيه هدف بيرنلي في الدقيقة 54.

ليدز صعد للمركز الـ 16 بـ 19 نقطة من 19 مباراة، فيما يظل بيرنلي في المركز الـ 18 بـ 11 نقطة من 17 مباراة.

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