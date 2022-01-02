رانجنيك: مارسيال ليس مصابا بل يريد الرحيل.. وهذا موقفي من كافاني

الأحد، 02 يناير 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك

تحدث رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ولفرهامبتون في الأسبوع 21 للدوري الإنجليزي الممتاز عن إمكانية رحيل لاعبيه إدينسون كافاني وأنتوني مارسيال في الشتاء.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنكم تفهمون أني لا أريد الحديث عن اللاعبين كأفراد في العلن. أعرف من بعض اللاعبين أنهم يريدون الرحيل. تحدثنا عن إدينسون كافاني وهو يعلم أني بالتأكيد لن أتركه يرحل".

وأضاف "نحن بحاجة إليه. في الواقع كنت أتمنى أن يمكنني الحصول على لاعب آخر مثله أيضا، ولذلك بالنسبة لي من الواضح أنه سيبقى. احترافيته وأخلاقياته في العمل مذهلة، وأخبرته أني أريد منه البقاء بشدة إلى نهاية الموسم".

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وأوضح "هو يعرف ذلك، ويعرف كيف أقدره وأحترمه. تحدثنا عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، وهو على الأرجح أكثر لاعب تحدثت معه، وأخبرته من اليوم الأول أنه لاعب هام للغاية".

أما عن أنتوني مارسيال قال رانجنيك: "مارسيال ليس مصابا في الوقت الحالي ولذلك قررت العمل مع مجموعة اللاعبين التي تواجدت في القائمة ضد بيرنلي، لذلك غيابه لا علاقة له بالإصابات".

وأوضح المدرب الألماني "مارسيال قال بوضوح إنه يريد الرحيل، ويمكنني تفهم رغبته في الرحيل للحصول على المزيد من وقت اللعب في مكان آخر".

وتابع "ولكن مجددا، الأمر يتعلق بما يريد فعله من ناحية، وبنوعية الأندية المهتمة ومطالب النادي المالية من ناحية أخرى، لذلك يجب أن ننتظر ثم نرى".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع مؤقتا، وله مباراة مؤجلة ضد برينتفورد غير مواجهة ولفرهامبتون.

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