ليفربول يعلن غياب ثلاثي الفريق عن مباراة تشيلسي بسبب كورونا

أعلن ليفربول غياب ثلاثي الفريق عن مواجهة تشيلسي اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول اليوم على ملعب ستامفورد بريدج.

ويغيب عن ليفربول اليوم الثلاثي أليسون بيكر وجويل ماتيب وروبيرتو فيرمينو بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وسيخضع الثلاثي لفحص جديد بينما جاءت نتيجة باقي الفريق سلبية.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب يورجن كلوب عن فريق ليفربول بسبب اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.