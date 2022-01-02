ليفربول يعلن غياب ثلاثي الفريق عن مباراة تشيلسي بسبب كورونا

الأحد، 02 يناير 2022 - 17:20

كتب : FilGoal

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي

أعلن ليفربول غياب ثلاثي الفريق عن مواجهة تشيلسي اليوم الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول اليوم على ملعب ستامفورد بريدج.

ويغيب عن ليفربول اليوم الثلاثي أليسون بيكر وجويل ماتيب وروبيرتو فيرمينو بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

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وسيخضع الثلاثي لفحص جديد بينما جاءت نتيجة باقي الفريق سلبية.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب يورجن كلوب عن فريق ليفربول بسبب اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

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