تشكيل أستون فيلا - إنجز يقود الهجوم.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء

الأحد، 02 يناير 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

أعلن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة برينتفورد بعد قليل.

ويلتقي أستون فيلا مع برينتفورد في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة مع فريقه قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي

الحارس: إميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - كورتني هاوس - مات تارجت

الوسط: مكجين - دوجلاس لويز - جاكوب رامزي

الهجوم: إميليانو بوينديا - داني إنجز - بيرتراند تراوري

محمود حسن تريزيجيه أستون فيلا برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لوكاكو خارج قائمة تشيلسي لمواجهة ليفربول كونتي: واثق من تجديد تعاقد لوريس.. ويجب تحسين عرضياتنا ماني: ليفربول اعتاد على الفوز بالمباريات الصعبة.. وهذه أفضل ذكرياتي ضد تشيلسي عودة غير مكتملة.. وست هام ينجو من فخ كريستال بالاس ويهرب بـ3 نقاط غالية
أخر الأخبار
السنغال - لحظة الحقيقة بين الذكريات والحاضر 19 دقيقة | إفريقيا
حارس غينيا لـ في الجول: موريبا إضافة كبيرة للفريق.. وكأس إفريقيا حلم الجميع 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أستون فيلا - إنجز يقود الهجوم.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: نسعى لتعويض شعبنا عن إخفاق المونديال 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كارتيرون: النجاح في الزمالك أصعب من أي مكان آخر.. واللاعبون تحملوا الظروف الصعبة 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - خيتافي (1) - (0) ريال مدريد.. مودريتش يسدد في العارضة 56 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد عرض هاتاي.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا يملك قراره 58 دقيقة | ميركاتو
روي رانا مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه