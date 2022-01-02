تشكيل أستون فيلا - إنجز يقود الهجوم.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء

أعلن ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة برينتفورد بعد قليل.

ويلتقي أستون فيلا مع برينتفورد في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء محمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة مع فريقه قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي

الحارس: إميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش - إزري كونسا - كورتني هاوس - مات تارجت

الوسط: مكجين - دوجلاس لويز - جاكوب رامزي

الهجوم: إميليانو بوينديا - داني إنجز - بيرتراند تراوري