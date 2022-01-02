بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. لوكاكو خارج قائمة تشيلسي لمواجهة ليفربول

الأحد، 02 يناير 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي × أستون فيلا

استبعد توماس توخيل مدرب تشيلسي روميلو لوكاكو من قائمة الفريق التي ستواجه ليفربول اليوم.

ويلتقي تشيلسي مع ليفربول على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقا لزا أثليتيك فإن استبعاد لوكاكو قد جاء بسبب تصريحاته جول عدم سعادته بالدور الذي يلعبه في تشيلسي ورغبته في العودة لإنتر ميلان.

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وكان توخيل قد رد على تصريحات مؤكدا بأن المشكلة سيتم حلها خلف الأبواب المغلقة.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا أحب تلك التصريحات ولكن لن أعطي للموضوع أكثر مما هو عليه لأنه من السهل جدا إخراج الموضوع عن سياقه".

لوكاكو كان قد انضم لصفوف تشيلسي بداية الموسم الحالي قداما من إنتر ميلان مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لوكاكو منذ انتقاله للفريق خلال سبع مباريات وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

روميلو لوكاكو توماس توخيل تشيلسي
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