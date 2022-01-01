كونتي: واثق من تجديد تعاقد لوريس.. ويجب تحسين عرضياتنا

شدد أنطونيو كونتي مدرب توتنام على تفاؤله حول وضعية المفاوضات بين نهوجو لوريس حارس الفريق والإدارة حول تجديد تعاقده.

وفاز توتنام على واتفورد بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في تصريحات للإعلام عقب المباراة: "لوريس أظهر اليوم بأنه لاعب عالمي وكان دائما في حالة تركيز، هو مهم جدا بالنسبة لنا، بالطبع تستطيع أن ترى جودة الحارس خلال مثل هذه الظروف".

واستمر أنا متأكد بأنه سيجد حلا مع الإدارة خلال فترة قصيرة من أجل تجديد تعاقده، لأنه يحب توتنام والنادي يحبه كذلك".

وتابع "الربط بين الحارس وباقي الفريق مهم جدا وتحتاج ذلك التواصل عندما تدافع بشكل متقدم، الحارس عليه أن يتابع المباراة وليس فقط أن يقف على خط المرمى ويتصدى للكرات".

وشدد "علينا أن نحسن من عرضياتنا، عندما نلعب بذلك النظام من المهم أن يكون الظهراء أكثر فاعلية، ولكن أنا اتفهم صعوبة ذلك المركز فأنت تكون جناح عندما نستحوذ على الكرة وظهير هندما تكون الكرة بحوذتهم".

وأضاف "لقد رأيت التزام كبير من اللاعبين ولكن علينا أن نحسن جودتنا في العديد من النواحي وفي التمريرة الأخيرة ولكن اللعب خلال أيام قليلة ليس سهلا".

فوز توتنام رفع رصيده للنقطة الـ 33 في المركز السادس، بينما توقف رصيد واتفورد عند النقطة الـ 13 في المركز الـ 17.