رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا السبت، 01 يناير 2022 - 23:37 كتب : FilGoal الهلال السوداني الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال إفريقيا نرشح لكم منافس الأهلي – كاسكادا يهزم المريخ السوداني وديا في مصر مدرب الهلال: قادرون على مقارعة الأهلي الذي يعتبر من الأفضل في العالم منافس الأهلي - الهلال يعلن اقتراب حل أزمة "إضاءة الملعب" مصدر من كاف يكشف لـ في الجول خطوة تحدد احتمالية استضافة ملعبي الهلال والمريخ لمباراتي الأهلي أخر الأخبار تقارير: بطولة سوبر ليج تبدأ في 2022 6 دقيقة | أوروبا كونتي: واثق من تجديد تعاقد لوريس.. ويجب تحسين عرضياتنا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم 23 دقيقة | الدوري المصري رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر تملك محرز.. وهذا ما تملكه تونس 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 الكورة مع سايب | تقييم قائمة منتخب مصر ومفاجآت في اختيار الأفضل 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 تقارير: نيتو قد يعود للبرازيل من بوابة فلامينجو ساعة | ميركاتو ماني: ليفربول اعتاد على الفوز بالمباريات الصعبة.. وهذه أفضل ذكرياتي ضد تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الكورة مع سايب | تقييم قائمة منتخب مصر ومفاجآت في اختيار الأفضل رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر تملك محرز.. وهذا ما تملكه تونس أين ذهبت غانا؟ عن أشانتي كوتوكو والأهلي وبايرن ميونيخ الأكثر مشاهدة 1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 1 أرسنال 2 مانشستر سيتي انتهت الدوري الإنجليزي 0 واتفورد 1 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 2 كريستال بالاس 3 وست هام يونايتد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 1 أبها 0 الرائد انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 3 الأهلي 4 الشباب انتهت الدوري الإسباني - خيتافي - ريال مدريد لم تبدأ 15:00 الدوري الإسباني - مايوركا - برشلونة لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد - رايو فايكانو لم تبدأ 17:15 الدوري الإسباني - ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسيداد لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - سيلتا فيجو لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - قادش - إشبيلية لم تبدأ 22:15 الدوري الإسباني - أوساسونا - أتليتك بلباو لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - فياريال - ليفانتي لم تبدأ 20:00 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون لم تبدأ 19:30 كأس فرنسا - باريس سان جيرمان - فان لم تبدأ 22:10