ماني: ليفربول اعتاد على الفوز بالمباريات الصعبة.. وهذه أفضل ذكرياتي ضد تشيلسي

السبت، 01 يناير 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بهدف ليفربول في أتليتكو مدريد

شدد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول على أن فريقه اعتاد الفوز بالمباريات الصعبة مثل تشيلسي مشيرا إلى أنه لديه عديد الذكريات الجيدة هناك في ستامفورد بريدج.

ويخرج ليفربول لمواجهة تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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وقال ماني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إنها مباراة صعبة للغاية ونحن نعرف ذلك لكنني أعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباريات الصعبة أيضا كما فعلنا في الماضي".

وأضاف "سنذهب إلى هناك بعقلية إيجابية لتحقيق نتيجة إيجابية، نحن نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ولكنه ممكنا".

وتابع "لماذا لا نحاول بذل قصارى جهدنا والحصول على النقاط الثلاث ونرى ما قد يحدث".

وواصل "لدي ذكريات جيدة هناك خاصة العام الماضي، ذهبنا إلى هناك وفزنا 2-0 وسجلت هدفين".

وأتم "طالما أنني بصحة جيدة وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق فأنا دائما ممتن وسعيد وأستمتع باللعبة. إنها لعبة ممتعة حقا، سنذهب إلى هناك لنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

وشارك ماني مع ليفربول في 25 مباراة هذا الموسم سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
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