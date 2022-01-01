غيابات بالجملة والاستعانة بالشباب - قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

السبت، 01 يناير 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز قائمة فريقه برشلونة لمواجهة مايوركا غدا الأحد.

ويخرج برشلونة لمواجهة مايوركا ضمن مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة من عديد الإصابات بفيروس كورونا وصل عددها إلى 17 أو 18 إصابة حسب تصريحات مدربه تشافي. (طالع التفاصيل)

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ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد مايوركا في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - إيناكي بينيا

خط الدفاع: بيكيه - أراخو - لينجليه - أومتيتي - إريك جارسيا - مينجويزا - أرناو كوماس - جوليم جايمي - ميكا مارمول

خط الوسط: دي يونج - نيكو - ريكي بوتش - ألفارو سانز - لوكاس دي فيجا

خط الهجوم: لوك دي يونج - فيران جوتجلا - إلياس أخوماش - إيستانيس بيدرولا

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