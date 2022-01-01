تشافي: ليس من المنطقي أن نلعب ضد مايوركا.. وهذه مستجدات ديمبيلي

السبت، 01 يناير 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة غياب 3 لاعبين من الأفضل عن قائمته قبل مواجهة مايوركا، وهي المباراة الأولى للكتلان في عام 2022.

واستعاد الفريق جهود مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي في اللحظات الأخيرة، ولكن بجانب الإصابات طويلة الأمد وحالات الإصابة بفيروس كورونا، كشف تشافي أن هناك 3 لاعبين لم يحصلوا على التصريح الطبي بعد، وهم بيدري جونزاليس وأنسو فاتي وممفيس ديباي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "مبدئيا لا أملك اللاعبين الثلاثة. إنهم يجرون تدريبات جزئية، ولكنهم ليسوا في أفضل حالة، ومن المبكر لهم الدفع بهم".

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وأبدى مدرب برشلونة اندهاشه من لعب هذه المباراة بالوضع الحالي الذي يواجهه الفريق بسبب الجائحة، حيث قال: "لا معنى للعبنا غدا. نحن في وضع حرج، ولدينا بين 17 و18 إصابة. كان ذلك الوقت الصحيح لإيقاف المباراة ضدج مايوركا".

وأوضح "هذا هو الوعي الجمعي، ليس بغرض الشكوى، هذه المباراة لا يجب أن تقام".

وتابع تشافي "سنلعب بدون أعذار. ليس لدينا خيار سوى المنافسة بمن نلك. مايوركا يملك وضعا مشابها ولكنه أقل حدة، وبأي حال سنذهب وراء النقاط الثلاث لأنها هامة للغاية".

وعن موقف عثمان ديمبيلي جناح الفريق من التجديد، قال تشافي: "ديمبيلي لا يمكنه تفويت عرض برشلونة".

واختتم " فريق مايوركا يملك بديلا ذهبيا. ولدينا لاعبين على أعلى مستوى، فكريا وشخصيا وكحب لكرة القدم وكأهمية".

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