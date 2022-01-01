عودة غير مكتملة.. وست هام ينجو من فخ كريستال بالاس ويهرب بـ3 نقاط غالية

السبت، 01 يناير 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

وست هام ضد كريستال بالاس

واصل وست هام يونايتد مطاردته لـ أرسنال وحقق الفوز على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من المسابقة وأقيمت بملعب سيلهريست بارك.

ونجح وست هام في الخروج بالفوز من المباراة رغم عودة كريستال بالاس وتقليص الفارق بعد تقدم المطارق بثلاثية، لتصل النتيجة إلى 3 أهداف مقابل هدفين.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 34 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع. ويتبقى مباراة مؤجلة لكلاهما.

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بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 23 في المركز الـ11.

ثلاثية وست هام سجلها مانويل لانزيني هدفين، وهدف آخر للمهاجم مايكل أنطونيو.

وسجل لـ كريستال بالاس أودسون إدوارد ومايكل أوليسيه.

تقدم وست هام في الدقيقة 22 عن طريق المهاجم مايكل أنطونيو بعد عرضية رائعة من النجم الجزائري سعيد بن رحمة.

وهي المباراة الأخيرة لـ سعيد بن رحمة مع وست هام قبل أن ينضم لمنتخب الجزائر المشارك في بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ثم أضاف مانويل لانزيني الهدف الثاني للمطارق في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة لمدافع كريستال بالاس.

وأكمل النجم الأرجنتيني لانزيني ثلاثية وست هام في شباك كريستال بالاس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة نجح كريستال بالاس في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 83 عن طريقه مهاجمه إدوارد.

ثم سجل البديل مايكل أوليسيه هدف كريستال بالاس الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، ليقلص الفارق إلى هدف واحد.

وقبل النهاية كاد ماتيتا أن يسجل هدف تعادل كريستال بالاس من تسديدة مقصية لكن الكرة مرت جوار القائم.

لتنتهي المباراة بفوز وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وست هام كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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