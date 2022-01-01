ريمونتادا تلو الأخرى.. الشباب يهزم الأهلي في مباراة جنونية

السبت، 01 يناير 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

الشباب × الأهلي

في مباراة جنونية، تغلب الشباب على مضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري السعودي.

جاء ذلك حيث تقدم الشباب بهدفين، ولكن قلب الأهلي الطاولة وتقدم 3-2، ليعود الشباب في النتيجة ويحقق الانتصار.

تقدم الشباب بهدف محمد مجرشي العكسي في الدقيقة 158، وأضاف الأجنتني إيفر بانيجا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

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وفي الدقيقة 39 بدأ هيثم عسيري رحلة عودة الأهلي بهدف بعد تمريرة حاسمة من إزجان أليوسكي، وأتم التعادل بالفعل في الدقيقة 44 بركلة جزاء.

وبعد بداية الشوط الثاني، تحديدا في الدقيقة 52، سجل عبد الرحمن غريب هدف التقدم للأهلي، بعد تمريرة حاسمة من مجرشي.

على الناحية الأخرى استعاد الشباب التعادل بهدف هتان باهبري في الدقيقة 71، قبل أن يتلقى النيجيري أوديون إيجالو تمريرة بانيجا ويسجل رابع الأهداف في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة يرفع الشباب رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة مؤقتا عن الاتحاد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

الشباب الأهلي الدوري السعودي
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