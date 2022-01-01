مدرب أرسنال: فخورون بالأداء أمام مانشستر سيتي.. وكان يجب أن يتحلى جابرييل بالذكاء

السبت، 01 يناير 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

ألبيرت ستويفنبرج - أرسنال

أعرب أليبرت ستويفنبيرج مدرب أرسنال المساعد عن إحباط فريقه بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي لأنه كان يستحق الفوز.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدار ستويفينبيرج المباراة بسبب إصابة ميكيل أرتيتا مدرب الفرق بفيروس كورونا.

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وقال ستويفنينبرج في تصريحات عبر بيبي سي عقب المباراة: "نشعر بإحباط شديد من النتيجة، إذا لعب مباراة مثل تلك ضد واحد من أقوى فرق العالم وحصلت علىصفر نقاط فهذا أمرا محبط لأنه كان يجب أن نفوز بالمباراة".

وتابع "اعتقد بأن كرة أوديجارد كانت ركلة جزاء ولكن أنا ابحث عن الاتساق، لدينا تقنية حكم الفيديو فلماذا لا تنظر بنفسك كحكم، هذا لم يحدث ولذلك فإن الأمر محبط".

وتابع "لقد لعبنا بشكل جيد جدا، كم عدد الفرص التي صنعوها حتى نهاية المباراة واحدة فقط وكان بها نوعا من الحظ، المشجعون استمتعوا بما قدمناه اليوم، أتيحت لنا العديد من الفرص وحصلنا على فرص كثيرة بموقف واحد ضد واحد عن طريق جابرييل مارتنييلي، ولم نستغلها ولكننا فخورون بالأداء".

وعن البطاقة الحمراء التي تلقاها جابرييل قال: "إنه شيء يجب أن نتعلمهلدينا لاعبون شباب في الفريق وعلينا التحكم في عواطفنا، لست متأكدا من سبب البطاقة الصفراء الأولى ولا يمكنني أن أسأل الحكم الآن، ولكن إذا كان لديك بطاقة صفراء يجب أن تكون أكثر ذكاء".

وأضاف "لدينا الكثير من الإيجابيات وعلينا البناء من هنا هذا هو المستوى الذي يجب أن نلعب به وكل يوم نعمل بجد لخلق هذا الوضع، نريد أن نرى فريق يؤمن بقدرته على التنافس مع فرق مثل تلك، ويمكننا أن نلعب ضد فريق مثل هذا وفعلنا ذلك اليوم".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 53 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة أقل.

بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 35 في المركز الرابع.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز
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