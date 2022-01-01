رودري: هذا سر فوز مانشستر سيتي على أرسنال

أثنى رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على نجاح فريقه في الفوز على أرسنال 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رودري في تصريحاته لقناة "بي تي سبورت" عقب المباراة: "دائما ما تواجه مباراتين أو ثلاث مثل هذه في الموسم".

وأضاف "لقد أظهروا أنهم يستحقوا مركزهم، وحققوا تطورا ضخما مع ميكيل أرتيتا. نعلم أنهم نالوا راحة أطول من راحتنا، وكان لديهم 6 أيام للتحضير، بينما نحن نملك 3 مباريات في أسبوع واحد بالإضافة إلى السفر".

وأوضح "الأمر صعب أحيانا، حين لا تملك العامل البدني في صالحك. يجب أن نلعب بهدوء أكبر. عانينا في الشوط الأول ولكننا سيطرنا في الثاني أكثر بعض الشيء ولعبنا بطريقتنا".

وتابع رودري "أرسنال قدم مباراة عظيمة ولكننا أظهرنا شخصية البطل. تعلمنا من الأعوام الأخيرة أننا يجب أن نواصل الدفع للأمام أيا كان الوضع، فنحن لا نتراجع أبدا وكنا نعتقد أن الفوز ممكنا".

وعن هدفه قال رودري: "سجلت هدفا، ولم أكن أعلم ماذا كنت أفعل هناك مع أيميريك لابورت أيضا. كان الأمر جنونيا، وخرجنا بثلاث نقاط حيوية".

وعن القرارات التحكيمية التي أثارت الجدل في المباراة قال لاعب الوسط الإسباني: "ليس لدي شك في أن كرتنا كانت ركلة جزاء. في البداية كان لدي بعض الشكوك ولكنني اقتربت من الشاشة وكان الأمر واضحا بالنسبة لي".

وأضاف "التفاصيل الصغيرة تصنع فارقا كبيرا. ارتكبوا خطأ كبيرا بالإنذار الثاني الذي ناله جابرييل".

واختتم رودري "لم نملك الكثير من الفرص ولكننا كنا فعالين للغاية. في بعض الأوقات من المستحيل أن نلعب بأعلى مستوياتنا طوال الوقت. عدت لتوي من الإصابة بكوفيد وكنت مرهقا في آخر 20 دقيقة، بينما لعب جواو كانسيلو كل هذه المباريات. الجدول جنوني في هذه الفترة".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 53 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق 11 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي الذي سيلاقي ليفربول غدا، وبفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي سيلعب هذه المباراة وله مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.