سكاي: نيوكاسل قدم عرضا رسميا لضم تريبيه

قدم نيوكاسل يونايتد عرضا رسميا للتعاقد مع كيران تريبيه الظهير الأيمن لـ أتليتكو مدريد الإسباني.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن إيدي هاو يرغب في أن يكون الظهير الإنجليزي أول تعاقداته في نيوكاسل.

ولعب تريبيه تحت قيادة هاو من قبل في بيرنلي عندما تعاقد معه من مانشستر سيتي في 2012.

دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد قال في تصريحات صحفية: "على تريبيه أن يحدد الآن إذا كان سيبقى أو سيرحل. سنتحرك حسب قراره".

وكان تريبيه قريبا من الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي ولكن طلبات أتليتكو مدريد المادية العالية كانت سببا في عدم إتمام الصفقة.

وشارك تريبيه في 17 مباراة مع أتليتكو مدريد هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

نيوكاسل يتواجد في المركز قبل الأخير للدوري برصيد 11 نقطة.