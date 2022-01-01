رامسديل: هناك تناقض في حكام الفيديو.. والبطاقة الحمراء كانت قاسية

السبت، 01 يناير 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

أرون رامسديل أرسنال

يرى أرون رامسديل حارس أرسنال وجود تناقض في قرارات حكام الفيديو بعد طلبهم الحكم لمشاهدة ركلة جزاء مانشستر سيتي المحتسبة ضد فريقه، بينما لم يطلبوه بعد كرة مشباهه طالب بها لاعبي أرسنال بوجود ركلة جزاء.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي سجل على أثرها الهدف الثاني، بينما رفض احتساب ركلة جزاء لأرسنال طالب بها اللاعبين في الشوط الأول.

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وقال رامسديل في تصريحات عبر شبكة سكاس سبورت عقب المباراة: "أريد أن أسند الأمر على كلا ركلتي الجزاء، في كرتنا الحكم رفضها مباشرة ولم يذهب لمشاهدتها على الشاشة، ولكن في كرة أخرى والتي اعتبرها لمسة خفيفة أخبروه بأن يذهب ويراها ثم احتسبها".

واستمر "أنا في الجانب الآخر من الملعب لأشاهد ركلتنا، حارس المرمى خرج بقدمه وقد لمس قدم أوديجارد أو الكرة، ولكن في كرة بيرناردو لقد أوقفه جابرييل وثم احتسبت، ركلات الجزاء هي ركلات جزاء مهما كانت ولكن في كراتنا نحن يتم إخبار الحكم بأن يذهب ليرى الشاشة".

وتابع "الجماهير كانت رائعة اليوم، لدينا الكثير من الإيجابيات التي يجب أن نخرج بها خاصة مع عدم وجود مدربنا هنا وعندما لعبنا بنقص عددي كانت هناك العديد من الفترات التي لم نكن مستحوذين على الكرة ولكننا دافعنا بشكل جيد والبطاقة الحمراء غيرت المباراة تماما".

وواصل "لقد غيرنا من نظامنا والفائم كان محظوظا ولكن يجب أن نتقبلها لأنه لدينا مباراة نصف نهائي يوم الخميس ويجب أن نركز بها".

وأكمل "يتحدث العديد عن أننا فريق شاب ونحن كذلك، ولكن ذلك يظهر بأننا لا نخشى أحد قد نخطئ ولقد خسرنا في النهاية لكن من الصعب تقبل تلك الهزيمة أكثر من الهزيمة بأربعة أهداف".

وأضاف "لا أعرف لماذا يطلب من الحكم أن يرى ركلة جزاء واحدة والأخرى لا، تقنية الفيديو موجودة لسبب ما وعليك أن تستخدمها هذا تناقض".

وأتم "لقد كنت مرتبكا جدا ولم أرى البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها جابرييل، لقد تغيرت المباراة تماما بعد طرده واعتقد بأنه قرارا قاسيا، وفي النهاية الكرة تهيأت بحظ كبير لرودري وأنهاها بشكل جيد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 53 في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة أقل.

بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة الـ 35 في المركز الرابع.

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