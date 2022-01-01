انتهت الدوري الإنجليزي - واتفورد (0)-(1) توتنام
السبت، 01 يناير 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.
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ق96: جووووووول أول من دافنيسون سانشيز بعد عرضية من سون ورأسية إلى الشباك
استئناف المباراة
ق87: توقف المباراة لإصابة أحد المشجعين
ق72: وينكس يسدد ضعيفة بجوار القائم
ق71: باخمان يتعملق أمام سون
ق69: تسديدة من جواو بيدرو يتألق أمامها لوريس
ق60: ريجيلون يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق52: تسديدة قوية من هاري كين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها باخمان
دخول جواو بيدرو في مكان إيمانويل دينيس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29: هاري كين يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق25: عرضية من ريجيلون ينقذها باخمان
ق12: تسديدة من لوكاس مورا فوق العارضة
ق3: مرور رائع من إيمرسون رويال ثم عرضية أنقذها الدفاع قبل متابعة هاري كين.
بداية المباراة