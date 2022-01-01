انتهت الدوري الإنجليزي - واتفورد (0)-(1) توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة واتفورد وتوتنام، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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ق96: جووووووول أول من دافنيسون سانشيز بعد عرضية من سون ورأسية إلى الشباك

استئناف المباراة

ق87: توقف المباراة لإصابة أحد المشجعين

ق72: وينكس يسدد ضعيفة بجوار القائم

ق71: باخمان يتعملق أمام سون

ق69: تسديدة من جواو بيدرو يتألق أمامها لوريس

ق60: ريجيلون يسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق52: تسديدة قوية من هاري كين من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها باخمان

دخول جواو بيدرو في مكان إيمانويل دينيس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: هاري كين يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق25: عرضية من ريجيلون ينقذها باخمان

ق12: تسديدة من لوكاس مورا فوق العارضة

ق3: مرور رائع من إيمرسون رويال ثم عرضية أنقذها الدفاع قبل متابعة هاري كين.

بداية المباراة