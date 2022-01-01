العاشر على التوالي مع بداية العام.. سيتي يهزم أرسنال +93 في مباراة التقلبات

في مباراة التقلبات بدأ أرسنال بشكل رائع وكان الأقرب للفوز حتى بعد استقبال التعادل، لكن أحداث غريبة في دقيقة وهدف قاتل بالوقت الضائع، أهدوا الضيوف الفوز.

سجل مانشستر سيتي فوزه العاشر على التوالي على حساب أرسنال في الدوري، فيما حقق بيب جوارديولا الفوز الخامس له أمام ميكيل أرتيتا. فوز هو الـ17 لـ بيب جوارديولا كذلك أمام أرسنال من أصل 24 مواجهة، لتكون خير بداية لعام 2022 بالنسبة لـ مانشستر سيتي، والأتعس لـ أرسنال بسبب سيناريو اللقاء.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدفين مقابل هدف على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال، فيما سجل رياض مجرز، ورودريجو هدفا مانشستر سيتي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.































التشكيل

بدأ مايكل أرتيتا بـ أليكساندر لاكازيت في الهجوم، ومن خلفه بوكايو ساكا، ومارتن أوديجارد، وجابريال مارتينيللي.

في المقابل، بدأ بيب جوارديولا بـ جابريال جيسوس كمهاجم صريح، فيما بدأ توماس بارتي في وسط الملعب بجانب جرانيت تشاكا.

وصف المباراة

بداية المباراة كانت هادئة ومتكافئة دون خطورة تذكر، حتى بدأت سيطرة أرسنال بعد مضي 10 دقائق.أت س

أرسنال طالب بركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد مرتدة منظمة انتهت ببينية من لاكازيت إلى مارتن أوديجارد، وأوديجارد تعرض لإعاقة من إيدرسون مورايش لكن الحكم لم يحتسب شيء.

الحكم عاد لتقنية الفيديو ثم قرر احتساب ركنية.

ورد مانشستر سيتي في الدقيقة الـ13 بعرضية من جواو كانسيلو، قالها رودري برأسية قبل رامسديل، لكن بجانب المرمى الخالي بقليل.

سيطرة المدفعجية

من هنا بدأت سيطرة أرسنال التامة على المباراة في الشوط الأول. انطلاقة رائعة من مارتينيللي وتصويبة يتصدى لها إيدرسون بصعوبة في الدقيقة الـ16.

مانشستر سيتي حاول مجددا في الدقيقة الـ18 وتصويبة من كيفين دي بروين بجانب المرمى بقليل.

وجاء الهدف أخيرا في الدقيقة الـ30. عرضية أرضية من كيران تيرني، قابلها بوكايو ساكا بتصويبة يسارية في المرمى.

مارتينيللي انطلق مجددا في الدقيقة الـ38 وسدد بجانب القائم.

ومجددا كاد مارتينيللي يسجل في الدقيقة الـ42 بعد انطلاقة رائعة ثم تصويبة بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة وأكثر إثارة. روبن دياز تدخل بقوة على مارتينيللي في الدقيقة الـ48، لكن الحكم اعتبرها عفوية واحتسب ركنية.

انقلاب في المباراة

وفي الدقيقة الـ53 بدأ انقلاب الأحوال. بيرناردو سيلفا راوغ جرانيت تشاكا داخل منطقة الجزاء وسقط على الأرض والحكم لم يحتسب شيئا.

ستيوارت أتويل حكم المباراة عاد لتقنية الفيديو، وقرر احتساب ركلة الجزاء لـ مانشستر سيتي وإنذار لـ تشاكا بسبب المخالفة، وآخر لـ جابرييل ماجاليس بسبب الاعتراض.

رياض محرز سجل ركلة الجزاء بنجاح محرزا التعادل لفريقه، وقبل أن ينضم هو لبلاده الجزائر لخوض بطولة أمم إفريقيا.

أرسنال كاد يعيد التقدم سريعا جدا في الدقيقة الـ57. كرة أعادها إيمريك لابورت برأسه لإيدرسون المتقدم بالخطأ عن مرماه، لكن ناثان أكي أنقذها من على خط المرمى بصعوبة. وارتدت الكرة إلى مارتينيللي الذي سدد خارج المرمى الخالي.

وفي نفس الهجمة، اعتدى ماجاليس على جابريال جيسوس في وسط الملعب، ليقرر الحكم طرد لاعب أرسنال بالإنذار الثاني.

انقلبت المباراة وأصبحت الأفضلية فجأة لـ مانشستر سيتي على حساب أرسنال بفعل الظروف.

هنا تدخل مايكل أرتيتا ودفع بـ روب هولدينج بدلا من مارتن أوديجارد في الدقيقة الـ62.

في المقابل دفع بيب جوارديولا بـ إلكاي جوندوجان بدلا من جابريال جيسوس.

أرتيتا تدخل مجددا في الدقيقة الـ71 وشارك إيميل سميث رو بدلا من أليكساندر لاكازيت.

محمد النني شارك في الدقيقة الـ83 بدلا من بوكايو ساكا لغلق وسط الملعب. مشاركة هي الأخيرة للنجم المصري قبل الالتحاق بمعسكر مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

مانشستر سيتي حاول بسيل من العرضيات، كانت أخطرها في الدقيقة الـ86 من رحيم ستيرلينج واصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها، لكن رامسديل أمسك بها.

هدف قاتل

مانشستر سيتي لم يكن رحيما أبدا بـ أرسنال، فكان الهدف القاتل في الدقيقة الـ93. عرضية من دي بروين أبعدها الدفاع وردها لابورت بلمسة، ليسجلها رودريجز في المرمى محرزا الهدف الثاني، وهدف فوز مانشستر سيتي باللقاء.

أرسنال لم يستسلم وحاول مجددا، لكن دفاع سيتي صمد وكان الضيوف يسجلون الثالث بمرتدة وصلت لرياض محرز في الدقيقة الـ97، لكن الدفاع عاد وأنقذها، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة منفردا بصدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 35 نقطة في المركز الرابع.