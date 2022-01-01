كورونا يبعد كلوب عن مباراة ليفربول وتشيلسي

السبت، 01 يناير 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

بسبب إصابته بفيروس كورونا لن يحضر يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة فريقه ضد مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ليفربول اليوم السبت إصابة مدربه الألماني بفيروس كورونا بعدما خضع لاختبار للكشف عن المرض عقب الاشتباه في إصابته بالعدوى.

وكان كلوب أعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن هناك 3 أفراد في فريقه أصيبوا بفيروس كورونا ولن يواجهوا حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

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وعن فقدان محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة إقامة كأس إفريقيا، علق مدرب دورتموند الأسبق خلال المؤتمر "أعرف كيف نلعب حين يكون الجميع متاحا، لكنني لا أعرف من الذي سيلعب من بعد يوم 3 يناير".

وسيكون لقاء تشيلسي هو الأخير للثلاثي المذكور قبل التحاقه بمنتخبات بلاده في كأس إفريقيا.

وسيلعب ليفربول 5 مباريات أثناء كأس إفريقيا.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن تشيلسي الوصيف وبتسع نقاط عن سيتي المتصدر.

وخاض ليفربول 19 لقاء في الدوري مقابل 20 لسيتي وتشيلسي.

كلوب ليفربول الدوري الإنجليزي
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