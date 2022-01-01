كورونا يبعد كلوب عن مباراة ليفربول وتشيلسي

بسبب إصابته بفيروس كورونا لن يحضر يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة فريقه ضد مضيفه تشيلسي يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ليفربول اليوم السبت إصابة مدربه الألماني بفيروس كورونا بعدما خضع لاختبار للكشف عن المرض عقب الاشتباه في إصابته بالعدوى.

وكان كلوب أعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن هناك 3 أفراد في فريقه أصيبوا بفيروس كورونا ولن يواجهوا حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وعن فقدان محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا خلال فترة إقامة كأس إفريقيا، علق مدرب دورتموند الأسبق خلال المؤتمر "أعرف كيف نلعب حين يكون الجميع متاحا، لكنني لا أعرف من الذي سيلعب من بعد يوم 3 يناير".

سيغيب يورغن كلوب عن مباراة تشيلسي غدًا الأحد بعد إعادة اختبار كوفيد-19 بعدما اشتبه في إصابته بالعدوى وثبوت إيجابية النتيجة لمدربنا الألماني. pic.twitter.com/JxECbmmzR8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 1, 2022

وسيكون لقاء تشيلسي هو الأخير للثلاثي المذكور قبل التحاقه بمنتخبات بلاده في كأس إفريقيا.

وسيلعب ليفربول 5 مباريات أثناء كأس إفريقيا.

ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطة عن تشيلسي الوصيف وبتسع نقاط عن سيتي المتصدر.

وخاض ليفربول 19 لقاء في الدوري مقابل 20 لسيتي وتشيلسي.