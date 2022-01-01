قوائم أمم إفريقيا - جوبوهو في لائحة كوت ديفوار رغم إيقافه

أدرجت كوت ديفوار حارس المرمى سيلفان جوبوهو في قائمتها النهائية المشاركة في كأس إفريقيا 2021 رغم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلم FilGoal.com يوم الجمعة أن فيفا أوقف جوبوهو بسبب تعاطيه لمادة منشطة. (التفاصيل)

ورغم ذلك جاء جوبوهو ضمن 28 لاعبا سيحملون لواء الأفيال في البطولة القارية، بعد إعلان كوت ديفوار قائمتها النهائية والتي لم تختلف عن القائمة الأولية التي كشفت عنها منذ أيام.

واللاعبون هم:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (والكيت الإثيوبي) - بدارا علي سنجاري (ستازر الجنوب إفريقي) – إيليزار إيرا تيب (سان بيدرو الإيفواري) – عبد الكريم سيسيه (أسيك أبيدجان الإيفواري).

الدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني) – حبيب مايجا (ميتز الفرنسي) – إريك بايلي (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ويلي بولي (ولفرهامتبون الإنجليزي) – ويلفريد كانون (بيراميدز) – أويدلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) – سيمون ديلي (أضنةديميرسبور التركي) – ماكسويل كورنيه (بيرنلي الإنجليزي) – جيشيان كونان (ستاد ريميس الفرنسي).

الوسط: سيري دي (سيون السويسري) – إبراهيما سنجاري (إيندهوفن الهولندي) – دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو الإيطالي) – فرانك كيسي (ميلان الإيطالي) – حامد تراوري (ساسولو الإيطالي) – جيان ميشيل سيري (فولام الإنجليزي).

الهجوم: جيريمي بوجا (ساسولو الإيطالي) – ماكس جرادل (سيفاس سبور التركي) – ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي) – إيرفارد كواسي (طرابزون سبور التركي) – نيكولاس بيبي (أرسنال الإنجليزي) – سيباستيان هالر (أياكس الهولندي) – كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي) – يوان بولي (الريان القطري) – كريم كوناتيه (أسيك أبيدجان الإيفواري)

وتستهل كوت ديفوار البطولة بمواجهة غينيا الاستوائية في 12 يناير.

ثم تواجه سيراليون في 16 يناير.

وتلعب مباراة ثأرية ضد الجزائر حاملة اللقب يوم 20 يناير.

وخرجت كوت ديفوار من بطولة 2019 على يد الجزائر في الدور ربع النهائي.

وتشارك في البطولة للمرة 25 وتوجت باللقب في 1992 و2015.