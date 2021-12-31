مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف حارس كوت ديفوار بسبب تعاطيه لمنشطات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 15:33

كتب : محمد عبد العظيم

جوبوهو

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لسيلفان جوبوهو حارس كوت ديفوار بسبب تعاطيه لمنشطات.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"فيفا أخطرنا بإيقاف اللاعب مؤقتا بعدما جاءت عينته إيجابية وظهور مادة

التريامسينولون أسيتونايد المحظورة".

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وأضاف "بانتظار القرار النهائي لفيفا. أخطرنا كوت ديفوار وحتى اللحظة لن يشارك اللاعب في كأس إفريقيا".

وخضع جوبوهو (33 عاما) لتحليل منشطات بعد مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في نوفمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وسيتعين على كوت ديفوار اليوم الجمعة استبدال حارس نادي وولكايت الإثيوبي في قائمتها المشاركة في كأس إفريقيا 2021 التي تنطلق 9 يناير المقبل.

واليوم هو المهلة الأخيرة لتسجيل اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

ولعب جوبوهو، حامي عرين سيوي سبور ومازيمبي السابق، 65 مباراة مع منتخب الأفيال وشارك في كأس إفريقيا 2015 و2017 و2019.

كأس إفريقيا كوت ديفوار جوبوهو
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