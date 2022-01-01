منافس الأهلي – كاسكادا يهزم المريخ السوداني وديا في مصر

السبت، 01 يناير 2022 - 14:40

كتب : رضا السنباطي

المريخ - كاسكادا

فاز فريق كاسكادا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة المصري، على فريق المريخ السوداني بهدف مقابل لا شيء وديا.

والتقى الفريقان وديا ضمن استعدادات المريخ لانطلاقة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأثناء المباراة، تعرض أكرم الهادي حارس نادي المريخ لإصابة، في حين أن محمد مصطفى الحارس الأساسي يتواجد في معسكر السودان استعدادا لأمم إفريقيا.

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هنا استأذن نادي المريخ من كاسكادا لاستعارة حارس مرمى منهم لتكملة اللقاء، وبالفعل حرس إسلام خميس حارس كاسكادا الشاب مواليد 2001 المرمى في الشوط الثاني.

وقدم إسلام خميس أداء جيدا، لكنه تلقى الهدف مع نهاية المباراة، ليفوز كاسكادا على المريخ.

ويتواجد المريخ في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بجانب النادي الأهلي، والهلال السوداني، وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال إفريقيا المريخ كاسكادا
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