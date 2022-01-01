تشكيل في إنجلترا – أكي ظهير أيسر مع سيتي.. ولاكازيت يقود هجوم أرسنال

يقود جابريال جيسوس هجوم مانشستر سيتي أمام أرسنال، فيما يبدأ أرسنال بـ أليكساندر لاكازيت كأساسي.

أعلن بيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا تشكيلا مانشستر سيتي وأرسنال للمباراة المرتقبة بينهما بعد قليل.

ولن يتواجد مايكل أرتيتا على مقاعد البدلاء خلال المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ مارتن أوديجارد، وبوكايو ساكا، وجابريال مارتينيللي تحت المهاجم.

ويبدأ توماس بارتي في وسط الملعب بجانب جرانيت تشاكا.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابريال – كيران تيرني.

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا.

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – جابريال مارتينيللي.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

فيما يتواجد محمد النني لاعب الوسط المصري على مقاعد البدلاء.

في المقابل، يبدأ جوارديولا بـ جابريال جيسوس كمهاجم صريح، وبجانبه رحيم ستيرلينج، ورياض مجرز.

ويقود ناثان أكي الجهة اليسرى كظهير أيسر في وجود كايل ووكر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: جواو كانسيلو – روبن دياز – إيمريك لابورت – ناثان أكي.

الوسط: كيفين دي بروين – رودريجو – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس – رحيم ستيرلينج.

ويلعب أرسنال مع مانشستر سيتي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.