منتخب الجابون لـ في الجول: أوباميانج انضم لمعسكرنا مبكرا لأنه لا يتدرب مع أرسنال

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 21:10

كتب : محمد عبد العظيم

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن بابلو نجوما المتحدث باسم الاتحاد الجابوني لكرة القدم، عن انضمام بيير إيمريك أوباميانج قائد المنتخب إلى معسكر بلاده في دبي بشكل مبكر.

وصرّح نجوما لـ FilGoal.com: "أوباميانج انضم لمعسكر المنتخب في دبي خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "حدث ذلك بعد اتفاق الاتحاد الجابوني مع ناديه أرسنال ليبدأ الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية".

وتابع: "أوباميانج كان بعيدًا عن المشاركة مع فريقه في التدريبات والمباريات، ولذا رأينا أن انضامه مبكرًا لنا سيكون أفضل".

وواصل: "خاطبنا أرسنال وحصلنا على الموافقة".

وأتم: "تحدث باتريس نوفو مع أوباميانج فور وصوله وطلب منه التركيز على البطولة حاليًا وعدم التركيز في الأمور التي حدثت له مع أرسنال".

يتزامن ذلك مع تصريحات أرتيتا مدرب أرسنال خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة مانشستر سيتي التي أوضح خلالها أن قرار انضمام أوباميانج مبكرًا لمنتخب بلاده جاء للحفاظ على لياقته.

وغاب أوباميانج عن آخر 6 مباريات مع فريقه أرسنال بعد أن تم إيقافه بواسطة المدرب ميكيل أرتيتا وتجريده من شارة القيادة على خلفية عودته متأخرًا من إجازة حصل عليها في فرنسا وعدم التزامه.

وتتواجد الجابون في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية رفقة جزر القُمر وغانا والمغرب.

ويمتلك أوباميانج 71 مباراة دولية سجل خلالها 29 هدفا، ويشارك في أمم إفريقيا للمرة الخامسة.

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