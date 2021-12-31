مؤتمر أرتيتا من العزل: سمحنا بانضمام أوباميانج إلى الجابون للحفاظ على لياقته

برر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال، موافقته على انضمام لاعبه بيير إيمريك أوباميانج إلى معسكر بلاده الجابون بشكل مبكر استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وتحدث أرتيتا في المؤتمر الصحفي من منزله في العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال أرتيتا: "وصلنا خطاب من الاتحاد الجابوني لكرة القدم يطالبون بانضمام اللاعب، وهو لم يكن سيشارك في المباراة المقبلة، وحتى يحافظ على لياقته ويواصل التنافس، كان ذلك الخيار المثالي".

وأضاف: "موقف أوباميانج لا يتعلق بالصواب أو الخطأ، بل باتخاذ القرارات الناتجة عما حدث. سنرى التطورات مباراة تلو مباراة".

وتابع: "في اللحظة الراهنة أوباميانج ليس معنا، يحتاج إلى التركيز على منتخبه الوطني".

ويستقبل أرسنال نظيره مانشستر سيتي غدًا السبت في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وغاب أوباميانج عن آخر 6 مباريات خاضها أرسنال في الدوري والكأس بعد أن سُحبَت منه شارة قيادة الفريق عقابًا له على عودته متأخرا من رحلة سفر إلى فرنسا.

وتحول أرتيتا للحديث عن حالته الصحية: "أنا أفضل حالًا اليوم. عشت عدة أيام صعبة لكني اختبرت ذلك سابقًا. بقية القائمة بخير. أجرينا فحوصات على اللاعبين وليس هناك مزيد من الحالات بخلاف السابقة".

وتابع: "ألبيرت (ستويفنبيرج) سيقود الفريق مع بقية الطاقم الفني، الكل سيساعد في ذلك الموقف".

🗣 "We suffered but it helps you to become a better team." Mikel Arteta compares the Arsenal tam that faced Man City earlier in the season to this one currently pic.twitter.com/8vVUIXA7Qp — Football Daily (@footballdaily) December 31, 2021

وواصل المدرب الإسباني: "سأكون على تواصل معهم ولكني سأترك لهم مسؤولية وحرية اتخاذ القرارات في أرض الملعب ليعبروا عن أنفسهم. سأكون متاحًا حال أرادوا أي شيء، لكنهم يجب أن يعيشوا المباراة ويتواصلوا فيما بينهم".

وسُئل عن مستقبل لاعبه ميتلاند نايلز: "أي أخبار جديدة ستكون خاصة، وحتى اللحظة فهو أحد لاعبينا".

وأتم: "عدم وجودي في المباراة سيكون غريبًا جدًا، أعتقد أنني سأحتاج إلى غرفة كبيرة حتى أتمكن من التحرك، من المحبط ألا أكون قادرًا على مساعدة الفريق لكني سأفعل أقصى ما بوسعي من هنا".

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 50 نقطة.