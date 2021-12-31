بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : زكي السعيد

جوناثان إكوني

أعلن نادي ليل الفرنسي عن انضمام لاعبه جوناثان إكوني إلى فيورنتينا الإيطالية في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر ليل في بيانه إنه توصل لاتفاق إلى فيورنتينا سيسمح لجناحه الفرنسي بالسفر إلى إيطاليا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفيولا.

وذكرت تقارير إيطالية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات أخرى.

إكوني (23 عامًا) بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان، ثم لعب معارًا لـ مونبلييه، قبل أن ينضم إلى ليل في 2018.

وخاض إكوني 150 مباراة مع ليل، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 27، وساهم في تتويجه بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصد كأس السوبر الفرنسي مرتين.

وخاض إكوني 4 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول، كما ساهم في تتويج فرنسا ببطولة أوروبا للناشئين تحت 17 في عام 2015.

وتعد الصفقة هي الأولى لـ فيورنتينا في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل فيورنتينا المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

فيورنتينا ليل الدوري الإيطالي الدوري الفرنسي في إيطاليا في فرنسا
نرشح لكم
لوكاكو: لم أفكر في العودة إلى تشيلسي ورفضت مانشستر سيتي.. وموقفي من اللعب لـ يوفنتوس وميلان إصابة ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا لوكاكو: قرار توخيل سبب عدم ظهوري بشكل جيد مع تشيلسي.. وأتمنى العودة لـ إنتر يوما ما
أخر الأخبار
منتخب الجابون لـ في الجول: أوباميانج انضم لمعسكرنا مبكرا لأنه لا يتدرب مع أرسنال 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرنفالات ماما أفريكا (3) – أجمل افتتاح.. و"حطها في الجول يا رياض" 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل 34 دقيقة | الدوري الإيطالي
زازا وبوجبا يرفعان القبعة.. شاهد أبطأ ركلة جزاء في التاريخ 53 دقيقة | آسيا
مدرب مايوركا ينفجر: يبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي لديه مشاكل.. نحن أيضًا نعاني من غيابات ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – كيف لا تمنع الإصابة بـ كورونا انضمام اللاعبين لـ أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم ساعة | الدرجة الثانية
مؤتمر أرتيتا من العزل: سمحنا بانضمام أوباميانج إلى الجابون للحفاظ على لياقته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا