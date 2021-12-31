بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل

أعلن نادي ليل الفرنسي عن انضمام لاعبه جوناثان إكوني إلى فيورنتينا الإيطالية في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر ليل في بيانه إنه توصل لاتفاق إلى فيورنتينا سيسمح لجناحه الفرنسي بالسفر إلى إيطاليا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفيولا.

وذكرت تقارير إيطالية أن قيمة الصفقة تقدر بـ 15 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات أخرى.

ℹ️ We can confirm the total agreement with @ACFFiorentinaEN for the transfer of Jonathan Ikoné The French international will sign with his new club on 3 January 2022 when the Italian transfer window opens All the best, Jorko! 🤝 — LOSC (@LOSC_EN) December 31, 2021

إكوني (23 عامًا) بدأ مسيرته في باريس سان جيرمان، ثم لعب معارًا لـ مونبلييه، قبل أن ينضم إلى ليل في 2018.

وخاض إكوني 150 مباراة مع ليل، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 27، وساهم في تتويجه بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، بالإضافة إلى حصد كأس السوبر الفرنسي مرتين.

وخاض إكوني 4 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول، كما ساهم في تتويج فرنسا ببطولة أوروبا للناشئين تحت 17 في عام 2015.

وتعد الصفقة هي الأولى لـ فيورنتينا في فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل فيورنتينا المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.