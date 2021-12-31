رانييري عن الاحتفاظ بخدمات دينيس: لم نقلل من احترام كأس أمم إفريقيا

تحدث كلاوديو رانييري مدرب واتفورد عن استبعاد إيمانويل دينيس من قائمة نيجيريا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وذلك بعد موافقة الاتحاد النيجيري لكرة القدم وإعلانه التخلي عن اللاعب.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي: "كنت أعلم أن إدارة واتفورد تتحدث مع الإدارة النيجيرية وأنا أقبل أي قرار، المسألة انتهت بالنسبة لي".

وأضاف "نحن لم نقلل من احترام كأس أمم إفريقيا. كنا مستعدين للتخلي عن اللاعبين. لديهم (نيجيريا) مدرب جديد والكثير من اللاعبين، وكنت سأتقبل أي شيء".

وقيل إن رغبة دينيس في التأكد من مشاركته كأساسي مع منتخب نيجيريا كان لها علاقة بهذا القرار، وهو ما علق عليه رانييري قائلا: "بالتأكيد أراد الذهاب للعب ولكنه أراد مساعدة واتفورد أيضا".

ويحتاج واتفورد إلى خدمات هدافه دينيس للنجاة من الهبوط، وهو ما جعل للمسألة أولوية قصوى بالنسبة للنادي، حيث سجل وصنع اللاعب 59% من أهداف الفريق.

ويحتل واتفورد المركز السابع عشر بـ13 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مناطق الهبوط.

يذكر أن منتخب نيجيريا تخلى عن خدمات فيكتور أوسيمين لصالح نابولي الإيطالي أيضا.