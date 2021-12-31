اجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 15:33

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر

أعد منتخب مصر خطة طبية لمواجهة تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، حفاظا على سلامة البعثة المسافرة إلى الكاميرون الجمعة المقبلة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وخضع حتى الآن أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول.

كما تم اجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكر مفتوح بالإضافة الى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق.

أخبار متعلقة
سمير نصري: محمد صلاح أناني لقجع: بدر بانون مصاب بكورونا.. والزلزولي طلب الانضمام لـ المغرب في مارس بوركينا فاسو – المدرب المحلي كالجندي بدون سلاح.. من أجل كتابة التاريخ من جديد قوائم أمم إفريقيا – استبعاد لاعبين وظهور المعجزة في اختيارات موريتانيا النهائية

كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر إضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، و ذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة في البطولة والتي تتضمن أيضًا أشعات و تحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة إقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف حارس كوت ديفوار بسبب تعاطيه لمنشطات معجزة موريتانيا لـ في الجول: لم أصدق استدعائي لأمم إفريقيا.. وأتمنى أن أصبح مثل صلاح ومحرز إصابة سباعي كاب فيردي بفيروس كورونا بوركينا فاسو – المدرب المحلي كالجندي بدون سلاح.. من أجل كتابة التاريخ من جديد
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف حارس كوت ديفوار بسبب تعاطيه لمنشطات 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر كلوب: هناك 3 مصابين بكورونا في الفريق.. ولا أعرف بمن ألعب بعد 3 يناير 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة ثنائي يوفنتوس بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإيطالي
معجزة موريتانيا لـ في الجول: لم أصدق استدعائي لأمم إفريقيا.. وأتمنى أن أصبح مثل صلاح ومحرز ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سمير نصري: محمد صلاح أناني ساعة | المحترفون
إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
إصابة سباعي كاب فيردي بفيروس كورونا 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا