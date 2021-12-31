اجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني

أعد منتخب مصر خطة طبية لمواجهة تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، حفاظا على سلامة البعثة المسافرة إلى الكاميرون الجمعة المقبلة للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وخضع حتى الآن أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولها فور وصول اللاعبين أمس الخميس إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول.

كما تم اجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكر مفتوح بالإضافة الى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق.

كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر إضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، و ذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة في البطولة والتي تتضمن أيضًا أشعات و تحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا من تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا بعزل البعثة طبيًا، خلال معسكرها بالقاهرة وطوال مدة إقامتها بالكاميرون.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.