معجزة موريتانيا لـ في الجول: لم أصدق استدعائي لأمم إفريقيا.. وأتمنى أن أصبح مثل صلاح ومحرز

لم يصدق بيات لكويري نفسه حينما علم باستدعائه لقائمة منتخب موريتانيا النهائية التي ستشارك في أمم إفريقيا 2021.

اللاعب صاحب الـ16 عاما والذي يلعب في صفوف إيه أس دوانيس "الجمارك" الموريتاني ومعار إليه من مواطنه نواذيبو، سيصبح أصغر لاعب في تاريخ بلاده يشارك في أمم إفريقيا حال لعبه لأي دقيقة.

وعقب استدعائه مباشرة أجرى FilGoal.com حوارا مع بيات لكويري المولود في أبريل من عام 2005.

ما تعليقك بعد دخولك لقائمة المنتخب النهائية وانت في سن صغير؟

لم أصدق نفسي عندما رأيت اسمي في القائمة المستدعاة للبطولة.

أنا مازالت لاعبا صغيرا لذلك تواجدي في المنتخب أمر مذهل للغاية، هو شعور لا يوصف، سأكون أصغر لاعب في البطولة وهو شيء عظيم لي حتى أكتسب الخبرات والتعلم من اللاعبين الكبار.

حصلت على استدعائك الاول مع المدرب ديديه جوميز هل يمكن القول بأنك كسبت ثقته سريعا؟

أشكر المدرب ديديه جوميز لثقته الكبيرة في قدراتي.

لقد منحني الثقة منذ استدعائي ضمن القائمة في معسكر دبي الحالي، لم أتوقع أنه سوف يضمني معه للبطولة في القائمة النهائية وأعده بأن سأكون عند حسن ظنه وسأقدم كل ما لدي.

منتخب موريتانيا يشارك للمرة الثانية في البطولة ما هو طموحكم؟

طموحنا تقديم نتائج جيدة وإسعاد الشعب الموريتاني أما أنا فطموحي الآن المشاركة في البطولة ليس إلا أنه لشرف عظيم بتمثيل منتخب بلادي والدفاع عنه في هذا العمر، أحمد الله على هذا الأمر.

هل ترى فرصة اللعب في كأس أمم إفريقيا قد تساعدك على الاحتراف مستقبلا؟

بكل تأكيد البطولة هامة وأعلم أنها قد تكون بوابتي للاحتراف في أوروبا.

لكن ما يهمني حاليا مساعدة زملائي وتقديم ما يليق بمنتخب موريتانيا، حلمي مستقبلا أن ألعب لبرشلونة الإسباني فأنا مشجع لهم منذ الصغر.

هناك نجوم أفارقة تلعب في كبار الأندية في أوروبا أي لاعب تحلم بأن تلعب بجواره؟

لا يوجد لاعب محدد فهناك محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني لذلك اتمنى اللعب بجانبهم جميعا وأن أصبح مثلهم.