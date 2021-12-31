سمير نصري: محمد صلاح أناني

يرى سمير نصري لاعب فرنسا ومانشستر سيتي السابق أن محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول يتصرف بفردية في الملعب.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وخلال نقاش مع حبيب بايي مدافع السنغال السابق عبر قناة Canal+، قال نصري إنه يرى إدين هازارد لاعب ريال مدريد وبلجيكا أفضل من صلاح.

وصرح بايي "هل أنت جاد فيما تقول؟ هل ترى هازارد أفضل من صلاح؟ قل لي الأرقام والإحصائيات. صلاح سجل ضعف عدد أهداف هازارد".

ليرد نصري "أنت كمدرب، هل تحب ما يفعله صلاح؟ إنه أناني ويحتفظ بالكرة دائما".

ويتألق صلاح للموسم الخامس تواليا مع ليفربول الذي أصبح عاشر أكثر من سجل في تاريخ النادي برصيد 147 هدفا.

ويعتلي صلاح ترتيب هدافي الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي وينافس 10 نجوم على جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".