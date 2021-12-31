إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

إنتر - تورينو

أعلن إنتر ميلان إصابة لاعبيه إدين دجيكو وأليكس كورداز ومارتن ساتريانو بفيروس كورونا.

وكشف أن اللاعبين يخضعون حاليا للعزل المنزلي.

وسيستأنف حامل لقب الدوري الإيطالي مبارياته بمواجهة مضيفه بولونيا يوم الخميس.

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ثم يستضيف لاتسيو يوم 9 يناير ثم يواجه يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي يوم 12 يناير.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن جاره ميلان الوصيف.

وحقق فريق نيراتزوري الانتصار في آخر 7 مباريات من الدوري ليرتقي لصدارة البطولة.

إنتر ميلان
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