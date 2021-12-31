الكاميرون تعلن إصابة 4 لاعبين بكورونا.. وأشعة لـ شوبو موتنج

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 11:37

كتب : محمد عبد العظيم

الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إصابة أربعة لاعبين من صفوفه بفيروس كورونا قبل أيام من مشاركة الأسود في كأس أمم إفريقيا 2021.

واللاعبون المصابون هم بيير كوندي مالونج، وجان إيففالا كونجويب، ومايكل نجاديو، وكريستيان باسوجوج.

كذلك أعلن الاتحاد الكاميروني إصابة المهاجم إيريك ماكسيم شوبو موتنج في ركبته اليمنى وشعوره بالألم واضطراره لإجراء أشعة رنين لتحديد مدة غيابه.

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وتنطلق كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في التاسع من شهر يناير المقبل.

وتلعب الكاميرون في المجموعة الأولى بجوار إثيوبيا وكاب فيردي وبوركينا فاسو.

الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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