مدرب الهلال: قادرون على مقارعة الأهلي الذي يعتبر من الأفضل في العالم

شدد جواو موتا مدرب الهلال السوداني على قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية ضد الأهلي حين يتواجهان في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي ضد الهلال ومواطنه المريخ وكذلك ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري الأبطال.

وقال البرتغالي عبر قناة etc:"الأهلي من أفضل فرق العالم وليس فقط في إفريقيا".

وواصل "قادرون على أن نكون ندا قويا له".

وأتم "أتمنى أن نلعب في أرضنا ووسط جمهورنا في السودان".

وعلم FilGoal.com أن الهلال مهدد بعدم خوض مباريات البطولة على ملعبه بسبب مشكلة في الإضاءة.

لكن الهلال أوضح يوم الخميس اقتراب حل المشكلة تمهيدا لاستضافة الأهلي وصنداونز والمريخ في ملعبه.