يونايتد يحتفل بفيرجسون بثلاثية في بيرنلي

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 00:06

كتب : رامي جمال

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وبيرنلي

عاد مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل ضد نيوكاسل وفاز على بيرنلي مساء الخميس بثلاثة أهداف لهدف ليحتفل بعيد ميلاد مدربه التاريخي السير أليكس فيرجسون.

واستضاف يونايتد منافسه بيرنلي في ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

افتتح سكوت مكتوميناي أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة.

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وأضاف بن مي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وأتم كريستيانو رونالدو ثلاثية يونايتد بهدف في الدقيقة 35.

وعقب ثلاث دقائق فقط قلص آرون لينون النتيجة بهدف أول لبيرنلي.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز السادس في جدول الترتيب بعدما خاض 18 مباراة وهو لقاء أقل عن منافسه وست هام الذي يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 بعدما خاض 16 مباراة.

وشهدت المباراة احتفال جماهير يونايتد بلافتة كبرى بعيد ميلاد فيرجسون الـ80 الذي يوافق الـ31 من شهر ديسمبر الجاري وذلك قبل ساعات من حلوله.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل مفتوح من قبل الفريقين وحول كريس وود عرضية برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وأهدر رونالدو انفرادا تاما بمرمى بيرنلي بعدما سدد كرة أعلى المرمى بغرابة شديدة.

وفي الدقيقة الثامنة أطلق مكتوميناي تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

واصل يونايتد ضغطه ومر جادون سانشو ببراعة من الناحية اليسرى وسدد كرة زاحفة ارتطمت بقدم بن مي وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 27.

وما هي إلا سبع دقائق وأطلق مكتوميناي تسديدة قوية أخرى ارتطمت بيد حارس بيرنلي والقائم الأيسر وارتدت الكرة لرونالدو الذي أودعها الشباك بسهولة ليعلن عن الهدف الثالث ليونايتد.

وفي الدقيقة 38 سجل لينون هدف أول لبيرنلي بتسديدة زاحفة.

هدأت المباراة كثيرا في الشوط الثاني وتعرض إيريك بايلي للإصابة وخرج مستبدلا وشارك رافائيل فاران بدلا منه.

سيطر يونايتد على الكرة وسط محاولات على استحياء دون خطورة على مرمى ديفيد دي خيا.

لم يحدث الكثير لتنتهي المباراة بانتصار يونايتد بثلاثة أهداف لهدف.

مانشستر يونايتد بيرنلي فيرجسون
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