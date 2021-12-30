منافس الأهلي - الهلال يعلن اقتراب حل أزمة "إضاءة الملعب"

أعلن نادي الهلال السوداني اقتراب حل أزمة إضاءة ملعبه قبل خوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، والتي تهدد الملعب بالاستبعاد من الملاعب الصالحة للعب في البطولة الإفريقية.

جاء ذلك بحسب بيان من الهلال، حيث تلقى الطاهر يونس النائب الأول لرئيس لجنة التطبيع بالنادي مكالمة هاتفية من مكتب تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، بشأن الإضاءة الحديثة للملعب.

وبحسب البيان، فإن مكتب آل الشيخ أكد أن معدات الإضاءة تم شحنها بعد اكتمال تصنيعها وإجراءات الشحن اللازمة، وأنها في طريقها الآن إلى السودان، وستنتهي عمليات التركيب في يناير، قبل دخول الهلال في منافسات دوري الأبطال.

وعلم FilGoal.com أن ملعب الهلال كان ضمن 6 ملاعب مهددة بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا، رفقة ملاعب كل من المريخ السوداني وساجرادا الأنجولي والنجم الساحلي الونسي ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين.

يذكر أن الهلال يقع في المجموعة الأولى مع الأهلي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني.