خبر في الجول – منتخب مصر يتجه لإضافة ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 22:45

كتب : أحمد الخولي

كارلوس كيروش

يتجه منتخب مصر لإضافة ثلاثي جديد لقائمته النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثلاثي، مروان حمدي مهاجم سموحة، ومحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، وإبراهيم عادل جناح نفس النادي، يقترب من الانضمام لقائمة الفراعنة النهائية للبطولة.

ويعد اليوم الخميس آخر موعد لإرسال القوائم النهائية للبطولة.

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن قائمة منتخب مصر المبدئية للبطولة، والتي ضمت 25 لاعبا فقط، ما يعني إمكانية إضافة 3 لاعبين آخرين.

وسجل مروان حمدي المعار من الزمالك لسموحة هدفا مع المنتخب في كأس العرب، والتي غاب عنها محمد حمدي وإبراهيم عادل للمشاركة مع بيراميدز في الكونفدرالية.

وسجل مروان حمدي 4 أهداف في 7 مباريات مع سموحة في الدوري، أما إبراهيم عادل فسجل 4 أهداف في 10 مباريات مع بيراميدز هذا الموسم.

وصنع محمد حمدي 4 أهداف مع بيراميدز في 10 مباريات هذا الموسم.

وجاءت القائمة التي أعلنها اتحاد الكرة في وقت سابق كالتالي..

حراسة المرمى

محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع

أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء

خط الوسط

عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين

خط الهجوم

عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن " تريزيجيه "- رمضان صبحي

طالع مواعيد مباريات مصر من هنا

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