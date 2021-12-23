جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات

يستعد المنتخب المصري لخوض مباريات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتلعب مباريات البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

موعد مباريات مصر في دور المجموعات

مصر مع نيجيريا - 11 يناير - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو - 15 يناير - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع السودان - 19 يناير - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

طريق مصر ما بعد دور المجموعات

-الصدارة

حال تصدر المنتخب المصري للمجموعة سيلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في الدور ثمن النهائي.(تعرف على مجموعات البطولة من هنا)

ويصعد أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية.

المباراة ستلعب وقتها يوم 23 يناير الساعة 9:00 على ملعب رومدي أدجيا.

-الوصافة

إذا تواجد المنتخب المصري في المركز الثاني، فسيواجه متصدر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

ستلعب المباراة وقتها يوم 26 يناير الساعة 6:00 على ملعب جابوما.

-المركز الثالث

سيكون وقتها أمام المنتخب المصري احتمالين حسب باقي أصحاب المركز الثالث المتأهلين من المجموعات.

الاحتمال الأول هو مواجهة متصدر المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

ستلعب المباراة وقتها يوم 24 يناير الساعة 9:00 على ملعب أولمبي.

الاحتمال الثاني هو اللعب أمام متصدر المجموعة الثانية التي تضم منتخبا السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

ستلعب المباراة وقتها يوم 25 يناير الساعة 6:00 على ملعب كويكونج.