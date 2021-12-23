جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 - 14:54

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف عمر مرموش ضد ليبيا

يستعد المنتخب المصري لخوض مباريات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتلعب مباريات البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

القرعة أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

أخبار متعلقة
جدول مباريات أمم إفريقيا 2021.. مجموعات البطولة والقنوات الناقلة والملاعب قوائم أمم إفريقيا – بانون وبنشرقي وزياش خارج قائمة المغرب.. وحكيمي والزلزولي يتواجدان قوائم أمم إفريقيا – بيكلي يقود إثيوبيا قوائم أمم إفريقيا - لاعبا الاتحاد وبيراميدز وزميل تريزيجيه يقودون بوركينا فاسو

موعد مباريات مصر في دور المجموعات

مصر مع نيجيريا - 11 يناير - الساعة 6:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع غينيا بيساو - 15 يناير - الساعة 9:00 مساء - الملعب: رومدي أدجيا

مصر مع السودان - 19 يناير - الساعة 9:00 مساء - الملعب: أحمدو أهيدجو

طريق مصر ما بعد دور المجموعات

-الصدارة

حال تصدر المنتخب المصري للمجموعة سيلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة في الدور ثمن النهائي.(تعرف على مجموعات البطولة من هنا)

ويصعد أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية.

المباراة ستلعب وقتها يوم 23 يناير الساعة 9:00 على ملعب رومدي أدجيا.

-الوصافة

إذا تواجد المنتخب المصري في المركز الثاني، فسيواجه متصدر المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

ستلعب المباراة وقتها يوم 26 يناير الساعة 6:00 على ملعب جابوما.

-المركز الثالث

سيكون وقتها أمام المنتخب المصري احتمالين حسب باقي أصحاب المركز الثالث المتأهلين من المجموعات.

الاحتمال الأول هو مواجهة متصدر المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

ستلعب المباراة وقتها يوم 24 يناير الساعة 9:00 على ملعب أولمبي.

الاحتمال الثاني هو اللعب أمام متصدر المجموعة الثانية التي تضم منتخبا السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

ستلعب المباراة وقتها يوم 25 يناير الساعة 6:00 على ملعب كويكونج.

مصر أمم إفريقيا 2021 مباريات مصر جدول مباريات مصر موعد مباريات مصر
نرشح لكم
جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة الثامنة مدرب المغرب: هناك احتمالات لضم بانون لقائمة أمم إفريقيا.. ومحبط للغاية من بنشرقي الإسماعيلي يفسخ تعاقد شونجا لافيينا لـ في الجول: تقدمنا باقتراح دمج كأس الرابطة مع كأس مصر
أخر الأخبار
جوائز فانتازي في الجول – ساعة MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة الثامنة دقيقة | الدوري المصري
فينجادا لـ في الجول: إقامة أمم إفريقيا في موعدها؟ فقط الأسباب القوية تلغي أو تؤجل الحدث 10 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
جوارديولا: وافقت على انتقال فيران توريس إلى برشلونة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
قوائم أمم إفريقيا - غياب مامادو نياس عن اختيارت جوميز لـ موريتانيا 20 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
قوائم أمم إفريقيا – هدف الزمالك السابق يقود كاب فيردي 50 دقيقة | كأس أمم إفريقيا 2021
جدول مباريات مصر في أمم إفريقيا 2021.. وطريق ما بعد دور المجموعات 58 دقيقة | مصر
قوائم أمم إفريقيا - بايلي وهالر وكيسي وبيبي.. كتيبة كوت ديفوار مدججة بالنجوم ساعة | كأس أمم إفريقيا 2021
تأجيل مباراة ليفربول المقبلة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 3 قائمة كأس أمم إفريقيا المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان 4 انتهى السوبر الإفريقي – الأهلي (1) - (1) الرجاء.. المارد الأحمر يتوج بالسوبر الإفريقي