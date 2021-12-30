محمود شبانة يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد

أعلن محمود شبانة مدافع الزمالك انتقاله إلى صفوف الاتحاد السكندري بعقد يستمر لنهاية الموسم.

وقال شبانة لـFilGoal.com: "وقعت عقدا مع الاتحاد السكندري لستة أشهر فقط، خرجت للمشاركة في المباريات وسأعود في نهاية الموسم لبيتي الزمالك".

وواصل "أمنية حياتي كانت المشاركة مع الزمالك الموسم الحالي ولكنها ستتحقق الموسم المقبل وأبلغت الزمالك بخطوتي".

وكان شبانة انضم إلى الزمالك قادما من غزل المحلة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية ولكن حال منع النادي الأبيض من ضم صفقات جديدة من استمراره مع الفريق.

وكان شبانة قريبا من الانتقال إلى الإسماعيلي بعدما لم يستطع الزمالك قيده، بعدما لم يتوصل الناديين لاتفاق في نهاية المطاف.

وقال شبانة آنذاك: " "كنت قريبا من الانتقال للإسماعيلي قبل غلق باب القيد، عن طريق يحيي الكومي، وكان الاتفاق على حصول الزمالك على أموال مقابل الإعارة، ولكن الكلام تغير قبل غلق القيد بساعتين فلم نتمكن من إنهاء الصفقة".