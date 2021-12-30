الضحية الأولى في الجولة 21.. تأجيل مباراة ليستر ونورويتش

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 22:32

كتب : FilGoal

تاكومي مينامينو - ليفربول ضد ليستر

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تأجيل مباراة ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري.

جاء ذلك في اجتماع إدارة الدوري اليوم -الخميس- 30 ديسمبر، بسبب عدم تمكن نورويتش من توفير العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

ويأتي ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا بمتحورها الجديد "أوميكرون" بين صفوف اللاعبين، مما أسفر عن عدة تأجيلات في الجولات الماضية من عمر المسابقة.

أخبار متعلقة
تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كورونا ثاني الضحايا في الجولة 20.. تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد بسبب فيروس كورونا

ولعبت العديد من المباريات رغم كثرة الغيابات في صفوف عدة فرق، ولكن رغم ذلك، اضطرت الرابطة لتأجيل بعض المباريات بسبب عدم امتلاك بعض الفرق للعدد الكافي من اللاعبين.

وبذلك تصبح مباراة ليستر ونورويتش هي أولى المباريات المرجلة من الجولة المقبلة (21).

نورويتش ليستر الدوري الإنجليزي تأجيل
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) بيرنلي.. سانشو جووول تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني أساسي.. عودة بيساكا وشو وماتيتش لوكاكو: قرار توخيل سبب عدم ظهوري بشكل جيد مع تشيلسي.. وأتمنى العودة لـ إنتر يوما ما فودين: يمكنك إسقاط النقاط بالدوري الإنجليزي في أي وقت
أخر الأخبار
خبر في الجول – منتخب مصر يتجه لإضافة ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محمود شبانة يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد 6 دقيقة | الدوري المصري
الضحية الأولى في الجولة 21.. تأجيل مباراة ليستر ونورويتش 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الأهلي يوافق مبدئيا على إعارة كهربا.. واللاعب يرحب 33 دقيقة | ميركاتو
المقاصة لـ في الجول: التعاقد مع غزال "استفادة مشتركة لنا وله" 46 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) - (0) بيرنلي.. سانشو جووول ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – بعد العرض التركي.. كهربا ينتظر حسم مصيره من قبل الأهلي ساعة | ميركاتو
تشكيل مانشستر يونايتد – كافاني أساسي.. عودة بيساكا وشو وماتيتش ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وتصنيف الفرق.. والقنوات الناقلة