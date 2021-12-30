الضحية الأولى في الجولة 21.. تأجيل مباراة ليستر ونورويتش

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" تأجيل مباراة ليستر سيتي ضد نورويتش سيتي ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري.

جاء ذلك في اجتماع إدارة الدوري اليوم -الخميس- 30 ديسمبر، بسبب عدم تمكن نورويتش من توفير العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة.

ويأتي ذلك بسبب تفشي جائحة كورونا بمتحورها الجديد "أوميكرون" بين صفوف اللاعبين، مما أسفر عن عدة تأجيلات في الجولات الماضية من عمر المسابقة.

ولعبت العديد من المباريات رغم كثرة الغيابات في صفوف عدة فرق، ولكن رغم ذلك، اضطرت الرابطة لتأجيل بعض المباريات بسبب عدم امتلاك بعض الفرق للعدد الكافي من اللاعبين.

وبذلك تصبح مباراة ليستر ونورويتش هي أولى المباريات المرجلة من الجولة المقبلة (21).