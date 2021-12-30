خبر في الجول – الأهلي يوافق مبدئيا على إعارة كهربا.. واللاعب يرحب

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

وافق الأهلي مبدئيا على إعارة محمود عبد المنعم "كهربا" إلى نادي هاتاي سبور التركي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب الحصول على 800 ألف دولار لإعارة كهربا إلى النادي التركي.

وينتظر الأهلي في الوقت الحالي، رد النادي التركي على العرض، وتحديد إذا كان العرض سيضم أفضلية للشراء.

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وفي المقابل، يرحب كهربا بالخطوة خاصة في ظل عدم مشاركته في الأهلي في الوقت الحالي، ورغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد تجربته السابقة في لوزيرن السويسري.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

محمود عبد المنعم كهربا هاتاي سبور الأهلي
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