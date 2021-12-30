كورتوا يعلن شفائه من كورونا بعد 24 ساعة من إيجابية عينته

أعلن ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سلبية مسحتين أجراهما اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا بعد 24 ساعة فقط من إيجابيتها.

وقال كورتوا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أجريت اختبارين متتاليين اليوم PCR وجاءت نتيجتهما سلبية".

وواصل "أنتظر الحصول على الإذن من السلطات لأتمكن من اللعب".

وحسبما ذكرت التقارير الصحفية فإن الحارس البلجيكي ينتظر موافقة من لا ليجا ومن وزار الصحة لكي يتمكن من الانضمام للتدريبات رفقة زملائه.

في السياق ذاته كشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن إدواردو كامافينجا وفيدي فالفيردي أتت نتيجة عينتهما سلبية كذلك.

وكان الثنائي رفقة كورتوا عينتهم جاءت إيجابية أمس الأربعاء.

وبذلك يبقى فينيسيوس جونيور اللاعب الوحيد الذي مازال عينته إيجابية منذ الأمس.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة خيتافي الأحد المقبل في الجولة 19 من الدوري الإسباني.