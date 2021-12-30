مدرب غينيا بيساو يكشف لـ في الجول سبب استبعاد محترفين من قائمة أمم إفريقيا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 15:03

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب غينيا بيساو

كشف باسيرو كاندي مدرب منتخب غينيا بيساو عن سبب استبعاد لاعبين محترفين من قائمة غينيا بيساو لبطولة أمم إفريقيا.

أعلنت غينيا بيساو قائمتها النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2021 قبل ساعات. (طالع القائمة.

وقال باسيرو كاندي في تصريحات لـFilGoal.com: "تم استبعاد الثنائي أليكساندر ميندي لاعب كان الفرنسي، وإبدجار ميجيل لاعب طرابزون سبور التركي من قائمة المنتخب بسبب الإصابة".

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وأوضح "ميندي يعاني من إصابة عضلية، وكان هذا سبب تأخير إعلان القائمة للوقوف على مدى جاهزيته، لكن أرسل لنا ناديه التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللحاق بنا".

وأتم "أما إيدجار ميجيل فيعاني من تمزق بأربطة الركبة. حزين لغياب هذا الثنائي ولكن باقي اللاعبين جاهزين".

غينيا بيساو تشارك في البطولة للمرة الثالثة تاريخيا بعد نسختي 2017، و2019.

وتتواجد غينيا بيساو في المجموعة الرابعة رفقة مصر، ونيجيريا، والسودان.

مصر تبدأ مشوارها في البطولة بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، قبل مواجهة غينيا بيساو يوم 15 يناير بالجولة الثانية.

أمم إفريقيا غينيا بيساو
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