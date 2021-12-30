جوارديولا: هذا أفضل أداء يمكن أن نقدمه أمام برينتفورد

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل - الدوري الإنجليزي

يعتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم الأداء المثالي المطلوب في مباراة برينتفورد.

سيتي هزم برينتفورد بهدف دون مقابل ووسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 8 نقاط.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان هذا أفضل أداء يمكن أن نقدمه أمام برينتفورد".

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وأضاف "هم أذكياء للغاية لأنهم أفضل فريق في الدوري الإنجليزي يستغل الكرات الثابتة".

وتابع "الشوط الثاني كان أفضل بكثير. لعبنا المباراة في هذا الملعب وضد هذا الفريق كما يجب أن تُلعب. جودة اللاعبين صنعت الفارق".

وأكمل "الآن سنتعافى بقدر الإمكان لأن أمامنا مباراة أخرى في ظهيرة يوم 1 يناير".

وواصل "لقد فزنا بمباراة، لكننا في نهاية ديسمبر ولدينا العديد من المباريات التي سنلعبها. نتقدم بـ8 نقاط، لكننا ما زلنا سنلعب على 54 نقطة في المباريات الـ18 المتبقية".

وشدد المدرب الإسباني "تشيلسي وليفربول في مستوى أكثر من استثنائي".

واتم "أحدهما هو بطل أوروبا، أما ليفربول فكان منافسنا الأكبر في السنوات الأخيرة".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي برينتفورد
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