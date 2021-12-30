مزيد من إصابات بفيروس كورونا.. برشلونة دون 18 لاعبا أمام مايوركا

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - كوتينيو - جوردي ألبا - برشلونة - ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة إصابة ثلاثي جديد بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات المصابة في الفريق بالفيروس إلى 10 لاعبين.

وكشف موقع برشلونة الرسمي عن إصابة الثلاثي فيليبي كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وسيرجينو ديست.

وبذلك تصل الحالات المصابة بفيروس كورونا في برشلونة إلى 10 حالات.

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وكان برشلونة قد أعلن أمس الأربعاء إصابة الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبيلي بفيروس كورونا.

برشلونة أعلن في وقت سابق إصابة كلا من كليمونت لينجليه وجوردي ألبا وداني ألفيش وبالدي بالفيروس.

ويتواجد المصابين في العزل حتى الشفاء ولن يتواجدوا في تدريبات الفريق.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويستعد برشلونة لاستئناف مباريات الدوري بمواجهة ريال مايوركا 2 يناير المقبل.

وبجانب غياب العشرة لاعبين بسبب كورونا يفقد برشلونة خدمات سيرجيو بوسكيتس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويأتي ذلك بجانب إصابات كل من أنسو فاتي وبيدري وفيران توريس ومارتن برايثويت وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو بسبب إصابات ملاعب.

أما اللاعب الثامن عشر الغائب عن قائمة الفريق هو يوسف ديمير الذي خرج من القائمة لحين حسم مستقبله.

برشلونة فيروس كورونا الزلزولي كوتينيو
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